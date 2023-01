Edward Still déçu : " On perd lors de notre meilleure mi-temps du match »

Poussifs en première période, les Pandas étaient parvenus à ouvrir le score grâce à Boris Lambert. Auteurs d'un bien meilleur deuxième acte, les hommes d'Edward Still ont été rejoints puis dépassés par Charleroi.

« On était moins bons que Charleroi en première période. Notre pressing était passif et nous étions constamment à contre-temps défensivement. On leur a laissé beaucoup trop d’espaces au milieu de terrain, un secteur où ils ont énormément de qualité. Malgré cela, on a su rester calme et cela nous a permis d’ouvrir la marque. Nous avons également eu quelques autres possibilités, comme le face à face de Prevljak et les incursions de N’Dri. »