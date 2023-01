Le Mazzu Time de retour à Charleroi ? " Tout est question de mentalité »

Ce samedi, c’est grâce à un but de la tête de Damien Marcq sur un corner de Ryota Morioka à la 89e minute que le Sporting de Charleroi a pu prendre les trois points sur la pelouse d’Eupen (1-2). De quoi nous rappeler le premier passage de Felice Mazzu chez les Zèbres, où le « Mazzu Time » était devenu monnaie courante.

Logiquement interrogé sur la question après la rencontre, le meilleur entraîneur de la saison dernière a donné une explication tout à faire rationnelle à la situation. « Tout est question de mentalité. On ne choisit pas de marquer si tard, sinon on le ferait systématiquement. J’essaie d’inculquer à mes joueurs cette culture du jusqu’au-boutisme, ce qui nous a souri aujourd’hui. »

Un résultat final qui procure naturellement beaucoup de fierté à l’entraîneur de 56 ans. « Notre première période est presque parfaite, si ce n’est au niveau de la finition. Il était donc très frustrant d’être mené au repos, mais tout le monde est resté calme et confiant dans le vestiaire. En deuxième période, nous avons eu la mentalité et la volonté pour égaliser et gagner. Au niveau des courses réalisées et du contenu, je suis très fier de mes joueurs. »