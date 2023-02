Ce samedi après-midi, le RFC Seraing recevait le KV Malines lors de la 27ème journée de Jupiler Pro League.

Jean-Sébastien Legros effectuait trois changements dans son équipe. Ba, Mansoni et Sissoko étaient alignés d'entrée de jeu. Lahssaini et Cachbach débutaient sur le banc, Tshibuabua était suspendu. Steven Defour ne faisait aucun changement et alignait le même onze que celui qui a partagé l'enjeu contre Genk la semaine dernière.

Le round d'observation entre les deux formations durait très longtemps, trop longtemps. Alors que Seraing ne parvenait pas à profiter de ses temps forts en ne cadrant pas un seul tir, Malines ouvrait le score via un coup franc direct qui surprenait toute la défense sérésienne (35e), 0-1. Les Métallos réagissaient, mais Coucke ne se laissait pas surprendre par un tir enroulé de Sissoko (39e). Deux minutes plus tard, les locaux pensaient avoir fait le plus dur en égalisant mais le VAR intervenait et annulait le but de Mbow à cause d'un hors-jeu de Lepoint qui était à la base de la déviation (41e). Un coup sur la tête des locaux qui rejoignaient leur vestiaire après avoir dominé Malines durant ces 45 premières minutes.

© photonews

En seconde période, Dietsch sortait la claquette sur un joli coup franc d'Hairemans (50e), mais six minutes plus tard, Da Cruz doublait la mise pour le KaVé (46e), 0-2.

Trop brouillons et imprécis, les Métallos ne parvenaient pas à revenir face à une équipe malinoise qui ne forçait pas son talent.

© photonews

Seraing peut nourrir des regrets car il y avait une bonne opération à faire au classement après le partage lors du Vlasico (Zulte-Courtrai 3-3). De plus, Malines n'a pas montré grand chose ce samedi. Le club sérésien reste toutefois bon dernier avec 19 points au compteur à sept journées de la fin tandis que Malines monte à la onzième place avec 31 unités.

RFC Seraing : Dietsch, Opare, Mbow, Ba (Lahssaini 62e), Poaty, Lepoint, Sissoko, Mvoué (Guillaume 62e), Vagner (Serwy 89e), Mansoni, Mouandilmadji (Cachbach 76e)

Malines : Coucke, van Hecke, Bates, Wouters, Van Hoorenbeeck, Da Cruz (Verstraete 64e), Mrabti (Mukau 82e), Lavalée, Hairemans (Swers 90e), Ngoy (Malede 46e), Storm

Arbitre : Lothar D'Hondt

Avertissement : Mbow (61e), Cachbach (87e) ; Mrbati (52e)

But : ; Hairemans (35e), Da Cruz (46e)