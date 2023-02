Un beau Clasico, dont le résultat ne convient ni à Anderlecht ni au Standard

La seconde période n'a pas forcément tenu les promesses de la première, mais il y a eu des buts dans cet Anderlecht-Standard. Les deux équipes se retrouveront-elles en Europe Playoffs ?

Et si enfin, le Clasico retrouvait des couleurs ? Après de longues années de traversée du désert d'un côté ou de l'autre selon les saisons, le RSC Anderlecht le Standard après s'être qualifié pour un 8e de finale européen, et ce alors que les Rouches sont à la lutte pour une place dans le top 4. Ce ne sont pas encore les "test-matchs" d'il y a 15 ans, mais il y a comme un parfum de match au sommet ce dimanche au Lotto Park.

C'est le Standard, probablement galvanisé par la victoire de Bruges qui force un résultat ce soir, qui prend les commandes du match assez rapidement. Bart Verbruggen doit s'interposer devant Noah Ohio (7e), qui sera souvent dans les parages du portier mauve ce soir. Marlon Fossey tente de trouver l'Américain qui frappe à côté, puis se voit privé d'un but par une intervention en urgence de Diawara. Ce n'est que partie remise : William Balikwisha roule Sardella dans la farine, sert Noah Ohio qui talonne très joliment dos au but (15e, 0-1).

© photonews

Anderlecht réagit : Yari Verschaeren, encore très en jambes, frappe sur Bodart à la peine (21e), avant d'envoyer un nouveau ballon loin au-dessus. Marlon Fossey, jusque là inspiré derrière comme devant, se fera cependan tavoir par un coup de rein typique signé Amuzu, juste à l'intérieur du rectangle. Islam Slimani ne se fait pas prier (34e, 1-1), et on retrouve le même duo aux manettes quelques minutes plus tard : Amuzu prend le dos de Fossey et centre au premier poteau, Slimani s'offre le doublé (38e, 2-1).

La seconde période commence par un raté partout : Fossey passe dans le dos de la défense bruxelloise et sert Philip Zinckernagel, qui devait cadrer (46e). Slimani, ensuite, profite d'un mauvais ballon de Bokadi et trouve Ashimeru, qui tergiverse trop, comme Amuzu à côté de lui (49e). Le RSCA semble prendre l'ascendant mais ne parvient pas à faire le break : le cadre fuit Amadou Diawara (56e), et Slimani file en profondeur mettre le ballon au fond...mais est signalé hors-jeu (59e).

© photonews

On se demande comment le Standard peut revenir dans le match, et le break semble fait via Amadou Diawara opportuniste sur une frappe contrée de Dreyer...mais le Guinéen est lui aussi détrompé par l'arbitre. La chance des Rouches : il suffira d'une semi-occasion, à savoir un centre moyen de Zinckernagel que reprend bêtement Killian Sardella dans ses filets, et c'est 2-2 à la surprise générale (68e).

On s'attend alors à un dernier quart d'heure de feu dans ce Clasico qui tient jusque là toutes ses promesses...mais ce sera un pétard mouillé, entre un Anderlecht complètement à court d'idées et un Standard qui se contente de partir en contre. Seuls quelques centres amènent un vague danger, jusqu'à une ultime frappe lourde d'Aron Dönnum au-dessus (90e+2). Le match nul ne convainc à personne, les Rouches voyant le top 4 s'éloigner et les Mauves n'intégrant pas le top 8. Désormais, on peut parier sur deux nouveaux Clasicos...en Playoffs 2.