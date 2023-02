Abou Ba : "Ce match est un résumé de notre saison"

Samedi après-midi, Seraing a perdu contre Malines (0-2 ) lors de la 27 journée de Jupiler Pro League. Toujours en position de lanterne rouge du classement avec 19 points, les Métallos restent plus que jamais menacés de relégation.

Après une première demi-heure, Hairemans profitait du manque d’organisation adverse pour inscrire un coup franc direct (35e). Quelques instants plus tard, les Métallos sont revenus à la charge grâce à une déviation de Mbow (41e). Cependant, la VAR a finalement décidé d’annuler le but suite à un très léger hors-jeu de Lepoint. En deuxième période, Malines a doublé la mise via Da Cruz qui a profité d’un cafouillage de la défense (56e).

"Au vu de la rencontre, Malines ne mérite pas la victoire. Notre première période a vraiment été bonne et nous étions au-dessus de notre adversaire. Nous avons démontré de belles choses. Nous encaissons un but sur un coup de pied arrêté où nous étions très mal alignés. Ce but annulé juste avant la pause, cela nous a mis un coup sur la tête. Mais on fait confiance à la VAR", a confié Abou Malal Ba.

En seconde période, les Métallos ont sombré face à une équipe malinoise qui n'a pas eu besoin de forcer son talent. "La deuxième mi-temps a été plus compliquée. Nous encaissons un deuxième but stupide, un second gros coup sur la tête. Cela a été très difficile par la suite. Ce match est un résumé de notre saison : un bon contenu mais des petites erreurs qui se paient cash. Mathématiquement, ce n'est pas fini. Nous continuons d'y croire même si cela va être ardu", a expliqué le milieu défensif.

"Ce ne fut pas évident ces derniers mois"

Arrivé cet été en provenance de Nantes, le joueur âgé de 24 ans n'a pas été épargné par les blessures. Titulaire lors des trois premières journées de championnat, le Français a ensuite disparu des radars avant de faire son retour sur les terrains cinq mois plus tard. "Une saison compliquée pour moi, mais je suis content d'avoir pu rejouer ce week-end. Ce ne fut pas évident ces derniers mois, mais j'ai pu compter sur le soutien de tout le monde", a conclu Ba.