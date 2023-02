Steven Defour : "Seraing n'a pas été dangereux"

Samedi après-midi, Seraing a perdu contre Malines (0-2 ) lors de la 27 journée de Jupiler Pro League.

Après une première demi-heure, Hairemans profitait du manque d’organisation adverse pour inscrire un coup franc direct (35e). Quelques instants plus tard, les Métallos sont revenus à la charge grâce à une déviation de Mbow (41e). Cependant, la VAR a finalement décidé d’annuler le but suite à un très léger hors-jeu de Lepoint. En deuxième période, Malines a doublé la mise via Da Cruz qui a profité d’un cafouillage de la défense (56e).

"Pour nous, ce sont trois points très importants. Je suis évidemment content que mon coup franc ait fait mouche car on savait que c'est difficile de jouer au football ici sur ce terrain, un véritable marécage. Donc vous devez absolument prendre les commandes de la rencontre, et on l'a fait. Dans l'ensemble, c'est un après-midi réussi. Rendez-vous mardi pour la demi-finale retour de la Coupe de Belgique", a confié Geoffry Hairemans à l'issue de la rencontre.

Le coach du KaVé était également satisfait de la victoire. "Je retiens surtout les trois points et la bonne mentalité de mes garçons. Mis à part quelques phases arrêtées, Seraing n'était guère dangereux. Et pourtant, je dois dire que même avec une avance de deux buts, j'ai toujours des doutes habituellement... Je pense que Seraing a sombré en seconde période et n'a pas réussi à se créer une occasion", a lancé Steven Defour.