Samba Mansoni : "On y croit toujours même si on sait que le combat est de plus en plus difficile"

Samedi après-midi, Seraing a perdu contre Malines (0-2 ) lors de la 27 journée de Jupiler Pro League. Toujours en position de lanterne rouge du classement avec 19 points, les Métallos restent plus que jamais menacés de relégation.

Après une première demi-heure, Hairemans profitait du manque d’organisation adverse pour inscrire un coup franc direct (35e). Quelques instants plus tard, les Métallos sont revenus à la charge grâce à une déviation de Mbow (41e). Cependant, la VAR a finalement décidé d’annuler le but suite à un très léger hors-jeu de Lepoint. En deuxième période, Malines a doublé la mise via Da Cruz qui a profité d’un cafouillage de la défense (56e).



"Une immense déception, il n'y a pas de mots pour la décrire. On a bien débuté la rencontre et notre première mi-temps a été bonne. Mais Malines ouvre le score avec un but qui tombe de nulle part. On bataille alors pour revenir et la VAR annule notre but... Depuis le début de saison, la pièce ne tombe jamais de notre côté quand il y a une phase litigieuse", a confié Junior Sambu Mansoni à l'issue de la rencontre. "En seconde période, on n'a pas montré qu'on avait les ressources pour revenir au score. Il faut dire que le but annulé a fait l'effet d'une grosse claque. Et quand on a encaissé le deuxième goal, ce fut une seconde gifle", a expliqué l'ailier droit.

Seraing reste bon dernier au classement à sept journées de la fin. "On savait qu'on pouvait faire une bonne opération au classement après le Vlasico (Zulte-Courtrai 3-3) et le déplacement d'Ostende à Genk (3-0). On y croit toujours même si on sait que le combat est de plus en plus difficile. Une mission impossible ? Beaucoup de personnes disaient déjà ça avant que la saison ne commence. À nous de ne pas lâcher et d'aller chercher des points", a conclu Sambu Mansoni.