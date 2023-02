Un seul but, mais une affaire en or pour Charleroi

Grâce à Adem Zorgane, le Sporting de Charleroi efface Saint-Trond et fait la bonne opération du week-end dans la course aux playoffs 2. Les Zèbres profitent des points perdus par leur concurrent direct pour revenir à deux points du top 8.

Un duel entre deux candidats au top 8, dimanche soir, au Stade du Pays de Charleroi. Et pour l'occasion, Felice Mazzu avait décidé d'apporter quelques modifications à son onze de base, en titularisant notamment Nikola Stulic, qui était aligné aux côtés de Vakoun Bayo en attaque.

Des occasions, mais pas de but en première période

Mais c'est STVV qui s'est procuré les premières occasions de la rencontre. Une tête de Boya sur corner, une tentative à distance du même Boya quelques instants plus tard et une frappe puissante de Bruno ensuite. Des tentatives qui n'ont pas inquiété Koffi.

Il a fallu attendre le quart d'heure pour voir Charleroi réagir. Avec une volée de Bayo qui a échoué quelques centimètres au-dessus de la cible. Quelques instants plus tard, c'est Bruno qui hérite une balle de but. L'attaquant trudonnaire tente de lober Koffi, mais ne cadre pas. À la demi-heure, c'est encore l'attaquant de STVV qui hérite d'une grosse occasion, mais il bute sur le portier du Sporting de Charleroi.

La plus belle et la dernière occasion du premier acte. Les 22 acteurs rentrent aux vestiaires sans avoir trouvé le chemin des filets.

🐥 Nog geen doelpunten te melden in het Stade du Pays De Charleroi.



🟡🔵 On to the second half. pic.twitter.com/TW3vc1fSN0 — STVV (@stvv) February 26, 2023

Le but précieux d'Adem Zorgane

La deuxième période a ensuite démarré sur un faux rythme, avec peu d'actions intéressantes pendant 20 bonnes minutes. Jusqu'au but d'ouverture d'Adem Zorgane. Au terme d'une très belle action et sur un ballon mal repoussé par la défense trudonnaire, l'Algérien fait rugir le Stade du Pays de Charleroi.

Dans la foulée, c'est Vakoun Bayo qui a l'occasion de tuer le match à deux reprises. Sa première tentative échoue dans le filet latéral, la seconde est parfaitement repoussée par Daniel Schmidt. À la 85e, Stefan Knezevic croit définitivement rassurer le Sporting, mais son but est annulé pour une faute sur Schmidt.

Les Zèbres ont encore gaspillé d'autres occasions en toute fin de match, mais c'est sans conséquence pour les troupes de Felice Mazzu qui s'imposent et se replacent en position favorable dans la course au playoffs 2. Charleroi dépasse son adversaire du jour, s'installe à la dixième place et revient à deux petits points du top 8.