Seraing de nouveau frustré : "Quand je vois la ligne, c'est vraiment borderline"

Samedi après-midi, Seraing a perdu contre Malines (0-2 ) lors de la 27 journée de Jupiler Pro League. Toujours en position de lanterne rouge du classement avec 19 points, les Métallos restent plus que jamais menacés de relégation.

Après une première demi-heure, Hairemans profitait du manque d’organisation adverse pour inscrire un coup franc direct (35e). Quelques instants plus tard, les Métallos sont revenus à la charge grâce à une déviation de Mbow (41e). Cependant, la VAR a finalement décidé d’annuler le but suite à un très léger hors-jeu de Lepoint. En deuxième période, Malines a doublé la mise via Da Cruz qui a profité d’un cafouillage de la défense (56e).

"Une défaite qui fait très mal"

"Une défaite qui fait très mal au vu de notre première période qui était de qualité. La VAR, que l'on paie 12.500 euros par match, a retrouvé toute son efficacité ce samedi... J'ai vraiment un gros doute quand je revois cette phase. Quand je vois la ligne tracée par la vidéo assistance, c'est vraiment borderline ! On navigue dans l'inconnu. C'est très souvent contre nous cette saison tout de même ! Quand on est dans la zone grise, c'est en notre défaveur, et quand la VAR et la ligne doivent trancher, c'est contre nous aussi", a pesté Jean-Sébastien Legros à l'issue de la rencontre.

"On encaisse des uppercuts chaque semaine"

"C'est le tournant de la rencontre car on égalisait et on rejoignait le vestiaire avec beaucoup d'énergie positive et d'enthousiasme. En plus, Malines n'était pas au top aujourd'hui. C'est dur pour le groupe de perdre ainsi. Avec cette décision, cela a changé la physionomie du match et on était dès lors obligé de prendre des risques en seconde période. Aucune révolte en seconde période ? On encaisse des uppercuts chaque semaine, c'est dur pour les joueurs. On pouvait faire une bonne opération au classement ce week-end après le partage lors du Vlasico (Zulte-Courtrai 3-3) et le déplacement d'Ostende à Genk. On va se vider la tête et repartir au combat. Il ne faut rien lâcher même si les semaines passent et qu'on n'arrive pas à résorber notre retard", a conclu Legros.