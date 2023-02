Seraing s'accroche à l'espoir d'un miracle : "Si on n'y croit pas de notre côté, personne ne va y croire à notre place"

Samedi après-midi, Seraing a perdu contre Malines (0-2 ) lors de la 27 journée de Jupiler Pro League. Toujours en position de lanterne rouge du classement avec 19 points, les Métallos restent plus que jamais menacés de relégation.

Après une première demi-heure, Hairemans profitait du manque d’organisation adverse pour inscrire un coup franc direct (35e). Quelques instants plus tard, les Métallos sont revenus à la charge grâce à une déviation de Mbow (41e). Cependant, la VAR a finalement décidé d’annuler le but suite à un très léger hors-jeu de Lepoint. En deuxième période, Malines a doublé la mise via Da Cruz qui a profité d’un cafouillage de la défense (56e).

"Une situation de déjà-vu. On domine, mais l'équipe adverse ouvre le score. On pense alors égaliser puis notre but est annulé pour quelques centimètres. C'est très dur et très frustrant", a confié Guillaume Dietsch à l'issue de la rencontre. "Notre première mi-temps était de bonne qualité et on aurait dû au moins marquer un goal avant de rejoindre les vestiaires quand je vois les nombreuses possibilités devant le rectangle adverse", a souligné le dernier rempart sérésien.

Seraing reste bon dernier et se rapproche de plus en plus de la Challenger Pro League. "Si on n'y croit pas, qui d'autre va le faire ? Mathématiquement, c'est toujours possible même si on va rencontrer de grosses équipes. Sans vouloir manquer de respect à Malines, ils étaient l'équipe la plus abordable de ces huit dernières rencontres. Chaque match a son histoire et on ira jusqu'au bout. On n'a pas le choix", a conclu le portier prêté par le FC Metz.