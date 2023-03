Lourdes sanctions sur la table pour les U23 du Standard et de Genk

Les joueurs des deux équipes en sont venus aux mains lors du match de ce dimanche. Le parquet fédéral de l'Union belge a proposé des sanctions.

Quatre joueurs ont été exclus lors de la rencontre entre le SL 16 FC et Jong Genk : Matthieu Epolo côté Standard et trois jours du côté limbourgeois (Victory Baniangba, Matias Galarza et Faissal Al Mazyani, même si ce dernier n'est pas concerné par les sanctions proposées).

Le parquet fédéral de l'Union belge a proposé des sanctions très lourdes pour ces trois joueurs : cinq matchs de suspension (dont quatre effectifs) et 2.250 euros d'amende pour Victory Beniangba ; quatre matchs de suspension (dont trois effectifs) et 1750 euros d'amende pour Matias Galarza ; ainsi que quatre matchs de suspension (dont trois effectifs) et 1750 euros d'amende pour Matthieu Epolo.

En cas de refus de la proposition du parquet par les clubs, les dossiers seront renvoyés devant le Conseil disciplinaire de l’Union belge de football mardi.