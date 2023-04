Le coach sur le départ ? Rennes répond !

La presse française a annoncé ce mercredi que Bruno Genesio songeait à quitter ses fonctions au sein du Stade Rennais. La réponse du club ne s'est pas fait attendre.

Plus tôt dans la journée, RMC Sport annonçait que Bruno Genesio pensait à arrêter les frais avec le Stade Rennais - où évoluent les deux Diables Rouges, Jérémy Doku et Arthur Theate - et quitter le club à la fin de la saison. Le média français expliquait que tacticien pensait même à prendre sa retraite dans un futur proche.

La réponse du club, par voie de communiqué, a été quasi-immédiate, et cinglante.

"Très surpris par l'article publié ce jour par RMC sport, Bruno Genesio et le Stade Rennais F.C. démentent rigoureusement la rumeur d’un départ. Cette publication ne peut remettre en cause le climat serein du club et les excellentes relations qu’entretiennent Bruno Genesio et la direction du Stade Rennais F.C. Par ailleurs, notre coach - prolongé l’été dernier - n’a aucunement l’intention d’arrêter sa carrière à seulement 56 ans. En course pour une 6e qualification européenne consécutive, l’ensemble du club se focalise sur son objectif", a écrit le Stade Rennais.