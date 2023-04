Le plus jeune joueur de l'histoire du FC Barcelone pourrait faire ses débuts ce dimanche !

Un record impressionnant pourrait être battu ce dimanche si Lamine Yamal, âgé de 15 ans seulement, venait à jouer face à l'Atlético Madrid. Xavi a convoqué le jeune talent de la Masia pour le match.

Lamine Yamal a déjà battu un record : il est le plus jeune joueur jamais appelé dans le groupe professionnel du Barça pour un match de Liga. Et si Xavi fait monter le gamin ce dimanche face à l'Atlético Madrid, Yamal deviendra, à 15 ans, 9 mois et 12 jours, le plus jeune joueur de l'histoire du FC Barcelone.

Yamal est un énorme talent déjà international U17 avec la Roja mais est également suivi par le Maroc, dont il pourrait porter les couleurs via son père. Il évolue cette saison avec l'équipe U19 du FC Barcelone, après avoir signé à la Masia dès ses 5 ans.