Encore victime de Romelu Lukaku, Anthony Moris avait un message à faire passer : "Si la fédération belge peut faire quelque chose..."

Anthony Moris et le Luxembourg quittent Bruxelles avec une nouvelle défaite dans les valises (3-0). Mais au vu des circonstances, la prestation d'hier soir est honorable.

Il y a dix ans, la Belgique préparait la Coupe du Monde 2014 face au Luxembourg. Il s'agissait de la première d'Anthony Moris entre les perches. Romelu Lukaku avait inscrit un triplé mais le match n'avait pas été comptabilisé par la FIFA suite à un changement de trop.

Hier, Big Rom y est allé d'un doublé, toujours face à Moris, beau joueur : "On s'améliore avec le temps" sourit-il. "Blague à part, il a cet instinct de tueur devant le but. C'est le killer que très peu de pays ont" déclare-t-il à la RTBF.

Malgré quelques regrets quant à la manière avec laquelle les reconversions belges ont été gérées, le gardien de l'Union Saint-Gilloise est fier de ses troupes : "Il faut remettre les choses dans leur contexte. En semaine, on joue la France, ici la Belgique avec 13 ou 14 blessés, on alignait presque des gamins de 12 ans et demi".

Anthony Moris fait le bilan

La sélection a donc parcouru du chemin. Rappelons ainsi que le Luxembourg a disputé les barrages pour cet Euro 2024, passant même proche d'une qualification directe : "Il y a dix ans on jouait avec trois joueurs à l’étranger et tout le reste au pays, aujourd’hui c’est l’inverse".

Après avoir foulé la pelouse du Stade Roi Baudouin pour la deuxième fois en quelques semaines, Anthony Moris avait tout de même une demande quant au terrain : "Avec le tuyau d'arrosage, il y a un énorme trou, si la fédération pouvait faire quelque chose...". Le gardien de 34 ans a notamment connu une alerte à la cheville sur cette zone du terrain en deuxième période.