Surprise : Enzo Scifo fait son grand retour dans le football belge dans un tout nouveau rôle !

Sacrée annonce qui nous vient de Challenger Pro League : Enzo Scifo est de retour. Celui qui n'avait plus entraîné depuis 2021 rejoint la RAAL.

Décidément, les grandes manoeuvres ont été lancées et bien lancées par la RAAL, promue en Challenger Pro League. Après l'arrivée de Silvio Proto au poste d'entraîneur et responsable des gardiens de but, c'est au tour d'une autre véritable légende louviéroise de faire son retour : Enzo Scifo !

Enzo Scifo est né Vincenzo Scifo à Haine-Saint-Paul, commune de La Louvière, et a été formé chez les Loups de 1973 à 1982 avant de parfaire son éducation footballistique et de faire ses débuts professionnels au RSC Anderlecht. La suite, on la connaît : 83 caps avec les Diables Rouges, un Soulier d'Or, 2 tops 10, un top 15 et un top 20 au Ballon d'Or et une carrière monumentale qui passe par l'Inter Milan et l'AS Monaco.

La carrière d'entraîneur de Scifo, cependant, s'est moins bien passée. L'ancien du RSCA a écumé le Hainaut, coachant Charleroi, Mons et Mouscron, avant de diriger les Espoirs belges en 2015-2016. Il claque à l'époque la porte par solidarité avec Marc Wilmots, son ami, licencié du poste de sélectionneur.

Sa dernière expérience aura été très difficile à digérer : Enzo Scifo tente de sortir l'Excel Mouscron, qu'il avait déjà coaché (et sauvé) en 2009, de l'ornière. Ca se passera mal (2/21) et deux mois après son licenciement, Scifo annonce qu'il arrête sa carrière d'entraîneur, à 55 ans.

Responsable du développement des talents de la RAAL

Ce n'est d'ailleurs pas en tant qu'entraîneur qu'Enzo Scifo revient dans la tanière des Loups. La RAAL a officialisé son retour en tant que Responsable du développement des talents. Il travaillera donc à la formation des jeunes et à leur incorporation au sein du noyau professionnel.