Un ancien Diable attend une revanche à l'Euro : "Lors des derniers tournois, ils ont eu tendance à jouer petit bras"

Plus l'Euro avance, plus le jeu des pronostics et des objectifs va bon train. Guillaume Gillet s'est prêté à l'exercice.

En marquant ce but aussi beau que capital face à la Croatie en 2012, Guillaume Gillet a apporté sa contribution à l'éclosion de la génération dorée. C'est en consultant qu'il assiste depuis quelques années aux derniers pas de cette génération. Le rajeunissement du noyau semble arriver au bon moment : "Trop souvent, lors des derniers tournois, ils nous ont déçus dans la manière avec laquelle ils abordaient ces gros matchs. Ils ont eu tendance à jouer petit bras, alors qu’on a beaucoup de qualité. Mais pourquoi pas un miracle comme la Grèce, avec la victoire au bout" déclare-t-il à la RTBF. La Belgique toujours dangereuse, l'Allemagne victorieuse à domicile ? Mais les objectifs immédiats ne sont pas aussi hauts : "Je crois que sortir du groupe, c’est obligatoire. C’est le minimum syndical. Après, il y a une question de tirage au sort. On sait plus ou moins contre qui on peut jouer. Sur un match, les Diables peuvent battre tout le monde". En cas de première place du groupe, les Diables Rouges défieraient l'un des meilleurs troisièmes du groupe A, B, C ou D. Pour la victoire finale, Guillaume Gillet voit bien l'Allemagne l'emporter malgré un climat peu favorable : "On a rarement l’occasion de jouer un grand tournoi à domicile. En Finaliste, je vois bien l’Angleterre. Et en troisième position, je dirais la France".