Anderlecht supporter de la Belgique et du Danemark : comment l'Euro va rapporter gros au Sporting

De nombreux joueurs d'Anderlecht participeront à l'Euro. Une très bonne nouvelle d'un point de vue financier, et pas uniquement dans la perspective d'un transfert.

Cet été, aucun club de D1A ne fournira plus d'internationaux à l'Euro qu'Anderlecht. Pas moins de six joueurs de l'effectif se rendront en Allemagne.

Avec Jan Vertonghen et Zeno Debast, il y a déjà deux Diables Rouges. Mais la sélection la plus représentée est bien le Danemark, grâce à Kasper Schmeichel, Kasper Dolberg, Thomas Delaney et Anders Dreyer.

Et cela n'est pas inintéressant pour les finances du club. Het Laatste Nieuws rappelle que les clubs percevront 9 000 euros par jour et par joueur actif à l'Euro.

Les internationaux d'Anderlecht rentabilisés

Cela garantit à Anderlecht un montant de 1,1 million d'euros. Et ce n'est qu'un minimum, basé sur le calendrier jusqu'à la fin de la phase de groupe.

Si les Diables Rouges et le Danemark se qualifient pour les huitièmes de finale, Anderlecht recevra ainsi 1,5 million d'euros. Dans le scénario de rêve, une finale Belgique - Danemark, le Sporting toucherait deux millions.

Il convient de mentionner que les contrats de Delaney, Vertonghen et Schmeichel expirent le 30 juin, ce qui signifie qu'ils ne seront plus officiellement des joueurs d'Anderlecht après cette date. Par conséquent, le club ne recevra plus aucune indemnité de l'UEFA pour chaque jour passé à l'Euro par ces trois joueurs à partir du mois de juillet.