🎥 Kasper Schmeichel sur sa lancée : le gardien d'Anderlecht en grande forme dans un Danemark-Norvège très "belge"

Kasper Schmeichel était venu à Anderlecht pour se relancer en vue de l'Euro 2024, et n'a pas raté son coup. Le Danois sera titulaire entre les perches de sa sélection, et a l'air en grande forme.

L'arrivée de Kasper Schmeichel au RSC Anderlecht avait fait quelques sceptiques, mais le Danois a rapidement mis tout le monde d'accord. Après avoir mis Maxime Dupé sur le banc, il a retrouvé la forme et s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens de Jupiler Pro League.

Sans surprise, Schmeichel est de la partie avec le Danemark à l'Euro 2024, comme ses trois coéquipiers en Mauve Anders Dreyer, Kasper Dolberg et Thomas Delaney. Ce mardi, le Danemark affrontait la Norvège dans un derby scandinave à forte teinte "belgicaine".

Andreas Skov Olsen (Bruges) était ainsi titulaire pour le Danemark, tandis que Dolberg et Delaney sont montés au jeu. Joakim Maehle (ex-Genk) est également monté. Côté norvégien, Antonio Nusa (Bruges) était titulaire tout comme l'ex-Genkois Sander Berge. L'ex-Rouche Aron Donnum, le Brugeois Hugo Vetlesen et l'ex-Gantois Andreas Hanche-Olsen sont également montés pour la Norvège.

Mais c'est bien Kasper Schmeichel qui s'est signalé parmi tout ce contingent de têtes connues. Alors que le score était de 2-0, le gardien d'Anderlecht a effectué un arrêt étourdissant à bout portant sur corner.

Le Danemark est versé dans le groupe C et débute son Euro ce dimanche contre la Slovénie. Les hommes de Kasper Hjulmand affronteront ensuite l'Angleterre et la Serbie.