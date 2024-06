🎥 Roberto Martinez peut toujours compter sur Cristiano Ronaldo, qui a l'air prêt pour l'Euro !

Ce mardi soir, le Portugal affrontait l'Irlande avant de partir pour l'Euro 2024. Et la Seleçao a pu compter sur un grand Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé.

Roberto Martinez a pu être critiqué pour un certain conservatisme dans ses choix de sélection, depuis son arrivée à la tête du Portugal. Mais la présence à l'Euro 2024 de Cristiano Ronaldo (39 ans), meilleur buteur du championnat saoudien, ne faisait aucun doute.

La légende vivante du football portugais a inscrit 44 buts en 45 matchs cette saison et arrivera à l'Euro en confiance. Il l'a encore prouvé ce mardi soir, lors du dernier match amical du Portugal face à l'Irlande.

La Seleçao l'a en effet emporté 3 buts à 0, et CR7 a inscrit ses 129e et 130e but en équipe nationale. L'un de ces buts a fait le tour de la toile : comme à la grande époque, Ronaldo a enchaîné passement de jambes et frappe enroulée en pleine lucarne.

Cristiano Ronaldo n'a pas quitté le onze de base du Portugal durant la campagne de qualification. Brassard de capitaine au bras, le quintuple Ballon d'Or avait inscrit 10 buts en 6 matchs de poules. Il compte actuellement 130 buts en 207 matchs avec la sélection.