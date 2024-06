"Ma décision est prise" : les adieux de Zeno Debast aux supporters d'Anderlecht

Zeno Debast jouera au Sporting Portugal la saison prochaine. Il l'a lui-même confirmé cette après-midi.

Depuis plusieurs semaines, Anderlecht et le Sporting Portugal négocient pour le transfert de Zeno Debast est imminent. L'officialisation est imminente : selon Sacha Tavolieri, elle devrait survenir dans les 24 prochaines heures.

Ce qui explique la sortie de Zeno Debast dans Het Laatste Nieuws : il explique en effet quil évoluera bien au Portugal la saison prochaine : "J'ai décidé de jouer pour le Sporting Club Portugal la saison prochaine. Mon choix a été inspiré par la confiance que ce club traditionnel m'accorde. C'est pour moi la prochaine étape idéale, car les défis sportifs sont à la hauteur de mes ambitions".

Le club lisboète a fait entendre ses arguments : "La saison prochaine, nous jouerons la Ligue des champions et tenterons à nouveau de décrocher le titre. Les conversations avec l'entraîneur Ruben Amorim m'ont également complètement convaincu".

Zeno Debast veut continuer sa progression

Le courant semble bien passé : "Lui et son staff ont pris la peine de me suivre depuis des mois et je suis convaincu qu'il m'aidera davantage dans mon développement en tant que footballeur professionnel. J’ai hâte de faire connaissance avec mes nouveaux coéquipiers et d’atteindre nos objectifs avec le staff".

Il quitte donc Anderlecht après 14 ans passés chez les Mauves : "Je remercie Anderlecht et surtout mes entraîneurs qui m'ont aidé à devenir le footballeur que je suis aujourd'hui. Je remercie également les supporters pour leur soutien et leur confiance en moi".

Zeno Debast n'attend plus que les derniers détails pour signer : "Les deux clubs ne sont pas encore parvenus à un accord, mais je suis confiant d'y parvenir car il y a un dialogue positif En tout cas, ma décision est prise : je jouerai au Sporting Lisbonne la saison prochaine".