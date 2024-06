Manchester United prend une décision qui ne fera pas que des heureux

Manchester United a sauvé sa saison par une victoire en FA Cup, mais Erik ten Hag ne fait pas l'unanimité. Pourtant, le Néerlandais va être maintenu en poste.

Manchester United n'a pas réussi sa saison 2023-2024 en Premier League. Les Red Devils ont terminé 8e, et sans une victoire que plus personne n'attendait en FA Cup, ils auraient manqué la Coupe d'Europe, ce qui est inacceptable pour le club.

Mais ce trophée remporté en fin de saison aux dépens de Manchester City a sauvé la tête d'Erik Ten Hag. Le technicien néerlandais de 54 ans était remis en question et son départ semblait acquis en fin de saison, mais les dirigeants mancuniens ont finalement décidé de lui faire confiance une saison de plus.

C'est ce qu'annonce The Athletic, généralement bien informé : Manchester United aurait décidé non seulement de laisser Ten Hag aux commandes, mais même de lui proposer de prolonger pour une saison de plus, lui qui a encore un contrat jusqu'en 2025.

En poste depuis 2022, Erik ten Hag ne fait pas l'unanimité à Manchester United, et cette saison a vu les Red Devils conclure sur le pire classement de leur histoire en championnat. De nombreux noms circulaient pour remplacer l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam, dont la situation semblait intenable.

Mais Jim Radcliffe, copropriétaire de United, a apparemment pleine et entière confiance en Erik Ten Hag... qui sera cependant très vite sous pression la saison prochaine. Au moins de la part du public et des observateurs.