L'appel de Pierre François aux supporters du RFC Liège : "Il conviendrait que ceux qui aiment le club se mouillent davantage"

Le RFC Liège a repris, une première fois, le chemin des entraînements, avant d'entrer dans sa deuxième saison en Challenger Pro League. Pierre François, en conférence de presse, a lancé un appel aux fans Sang & Marine. Il aimerait que le stade de Rocourt se remplisse davantage !

Le RFC Liège est en train, progressivement, de se mettre au niveau professionnel. Son équipe première l'a déjà très bien fait la saison dernière, le but désormais est de renforcer les infrastructures et l'une des bases du club, que représente la formation. En conférence de presse, ce lundi, Pierre François s'est exprimé brièvement à ce sujet, avant de lancer un message aux supporters liégeois.

"L’ambition est de mettre en place une formation telle que l’on puisse construire un talent jusqu’au moment où il est en mesure de frapper aux portes de l’équipe première. Tout le monde doit y aller dans le club, aussi les supporters. On peut se dire satisfaits de leur soutien, mais on peut aussi se dire que c’est l’année où il conviendrait que ceux qui se disent supporters du RFC Liège se mouillent davantage."

Pierre François demande aux supporters du RFC Liège de mettre le paquet

Le directeur général n'a pas pu parler d'année de confirmation, terme détesté par l'entraîneur assis à ses côtés, Gaëtan Englebert. Mais Pierre François le sait : si le club veut se professionnaliser, à tous les étages, ses supporters vont, aussi, devoir répondre présents.

"On est passé de 800 à 1200 abonnés la saison dernière, mais on n’a pas évolué au niveau du ticketing. La moyenne de match est d’environ 2300 supporters. Il y a eu des matchs à 3.000 et plus, les nouvelles tribunes se sont parfois remplies, mais c’est le moment où il faut franchir un palier et que le soutien soit important."

"L'année dernière, on a eu trois matchs en déplacement sans supporters. L’équipe n’a pas spécialement été plus mauvaise, mais a pris un point sur neuf. Le soutien des supporters est l’un des éléments de la réussite. Je ne veux pas seulement porter ce discours sur l’angle financier, qui est important aussi, mais à tous les niveaux, y compris sportif."