Le RSC Anderlecht suit un jeune défenseur mais aurait de la concurrence en Jupiler Pro League

Anderlecht va devoir renforcer son secteur défensif avec le départ, désormais confirmé, de Zeno Debast et alors que l'avenir de Jan Vertonghen reste flou. Un joueur hongrois serait suivi.

Anderlecht a vécu une saison au-delà des espérances, mais est passé à côté du titre en Playoffs, ce qui a poussé Jesper Fredberg à promettre un mercato offensif cet été. Le premier dossier sera l'arrivée d'un défenseur pour remplacer Zeno Debast.

L'avenir de Jan Vertonghen est également flou, et on ignore si le RSCA conservera Federico Gattoni. Bref, il faudra plusieurs renforts dans ce secteur, et le club se serait mis au travail. Selon Sportal, média bulgare, un joueur local serait dans le viseur du Sporting.

Il s'agirait de Rosen Bozhinov (19 ans), jeune défenseur central du CSKA 1948 qui a intégré l'équipe A cette saison, disputant 18 matchs avec le 8e de D1 bulgare. De nombreux clubs suivraient le joueur : Sportal cite ainsi Manchester City, le FC Porto ou encore Benfica et Palerme.

Mais Anderlecht serait également à la lutte avec un club... belge : l'Antwerp serait lui aussi sur le coup. On sait que le Great Old voudra transférer de jeunes talents prometteurs cet été, et Bozhinov n'est évalué qu'à 200.000 euros par Transfermarkt.