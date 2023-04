🎥 Le geste classe de Vincent Kompany vis-à-vis des supporters adverses

Le scénario était idéal : déjà promu, Burnley a été chercher son titre de champion dans le derby régional face au rival, les Blackburn Rovers. Et une fois sacrés, certains joueurs de Burnley ont été provoquer les supporters adverses.

Josh Brownhill, notamment, brandissant un trophée factice, l'a soulevé en direction de supporters des Rovers furieux. Un comportement qui n'a pas été du goût de Vincent Kompany : le coach des Clarets est venu éloigner son joueur, avant de s'excuser d'un geste à l'intention des supporters adverses.

Vincent Kompany apologised to the Blackburn supporters after Josh Brownhill taunted them 😠pic.twitter.com/7WCaFKU3Oz

Vincent Kompany apologised to the Blackburn fans and pulled his players away after they celebrated winning the league right in front of them 🏆 pic.twitter.com/QL7NWnjyoY