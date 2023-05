Dure soirée pour Dries Mertens avec le Galatasaray

Titulaire avec le Galatasaray lors du derby d'Istanbul face au Besiktas, Dries Mertens n'a pas pu aider ses coéquipiers à prendre l'ascendant. Le Galatasaray sent le souffle du Fenerbahce d'un certain Michy Batshuayi revenir dans son dos.

C'était pourtant bien parti pour le Galatasaray, avec un but de Mauro Icardi. Réincarné depuis son arrivée en Turquie, l'Argentin mettait son équipe sur les bons rails à la 20e. Mais le Besiktas, devant son public, a renversé la situation et a égalisé à la 35e via Romain Saiss.

Hadziahmetovic fera passer le Besiktas devant (58e), avant qu'Aboubakar ne confirme la victoire des locaux dans les arrêts de jeu de la rencontre.

Mertens a joué 64 minutes. Il reste bloqué à 7 buts et 4 assists cette saison, en 28 matchs disputés.

Le Galatasaray reste leader de SuperLig, mais le Fenerbahce revient à 3 points.