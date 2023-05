Le voyage de Lionel Messi en Arabie saoudite passe mal du côté du PSG

La Pulga n'était pas présent à l'entraînement lundi.

Alors que les joueurs du Paris Saint-Germain n'ont pas eu de journée de repos lundi en raison de la défaite face à Lorient (1-3) dimanche, Lionel Messi était en Arabie Saoudite, d'après L'Equipe. Un voyage de deux jours qui entre dans le cadre de son juteux contrat en tant qu'ambassadeur du tourisme saoudien.

Mais l'Argentin se serait envolé pour Riyad sans l'aval de Christophe Galtier et Luis Campos, et aurait ainsi mis le PSG devant le fait accompli après avoir dû annuler ce voyage à deux reprises. Un nouvel épisode qui risque de jeter encore un peu plus le trouble sur l'avenir du septuple Ballon d'Or dans la capitale.