Le Standard floué par l'arbitrage ? "C'est toujours but, mais ce n'est pas la première fois..."

Le Standard aurait pu arracher le match nul dans les derniers instants du match à Malines. Mais le but de Marlon Fossey a été refusé, une décision que ne comprend toujours pas Ivan Leko.

Fossey avait semblé offrir une petite note positive au Standard dans cette fin de saison cauchemardesque en marquant le 3-3. Jusqu'à ce que Wim Smet soit appelé à consulter la vidéo, et décide d'annuler le but pour hors-jeu

"À mes yeux, nous avons marqué une troisième fois", réagit Ivan Leko de manière catégorique. "C'était clairement un but. Je ne veux pas en faire une grosse affaire maintenant".

"Heureusement, le résultat n'avait plus d'importance", fait remarquer l'entraîneur du Standard en référence au fait que ni l'une ni l'autre des équipes n'avait beaucoup à jouer. C'était surtout une question d'honneur.

Leko et le Standard pas d'accord avec l'arbitrage

Mais pourquoi ce 3-3 n'a-t-il pas été validé ? "L'explication que j'ai reçue est qu'un joueur qui se trouvait dans la trajectoire du gardien de but était hors-jeu. C'est pourquoi le but a été refusé." Une explication avec laquelle Leko et le Standard ne sont pas du tout d'accord.

"Ce n'est pas la première fois que nous sommes pénalisés de la sorte", soupire le Croate, même s'il ne veut pas en faire tout un plat. "Je ne veux pas chercher d'excuses, même si cela aurait été bon pour le moral que nous puissions décrocher ce point en conclusion de la saison".