Une statistique qui tient depuis 27 ans : Eric Gerets pourrait être égalé en cas de titre du Club de Bruges

Le Club de Bruges a tout en main pour reconquérir un titre de champion de Belgique ce dimanche. Une remontée folle à mettre au crédit de Nicky Hayen.

Quelles premières semaines en tant que T1 pour Nicky Hayen ! Au licenciement de Ronny Deila, celui qui était alors entraîneur de l'équipe U21 du Club a repris en main l'équipe première à l'image de Rik De Mil la saison dernière. Mais avec un scénario tout autre.

19 points derrière l'Union à l'issue de la phase classique, les Brugeois ont aujourd'hui leur destin entre leurs pieds : un partage ou une victoire contre le Cercle et le titre est assuré.

A 43 ans, Hayen est en train de marquer des points pour la suite de sa carrière comme entraîneur principal. Mais il pourrait aussi marquer l'histoire.

Nicky Hayen a refait du Club de Bruges une équipe crainte

Il serait en effet l'entraîneur le plus jeune à amener son équipe au titre depuis un certain Eric Gerets en 1997. Le lion de Rekem avait alors créé la surprise avec le Lierse, avant de refaire le même coup un an plus tard...sur le banc du Club de Bruges.

Pour suivre ses traces, Nicky Hayen comptera de manière assez superstitieuse sur son pull gris, qu'il n'a pas quitté depuis le début des Playoffs. Même depuis les tribunes, le vêtement semble porter chance à l'entraîneur des Blauw en Zwart.