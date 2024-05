Un joueur de Serie A aurait pu signer à Anderlecht

Adam Obert, défenseur de Cagliari, a été l'un des artisans du maintien de son club en Serie A. Ses prestations n'ont pas échappé aux clubs étrangers, dont Anderlecht.

Le jeune défenseur central slovaque de Cagliari Adam Obert (21 ans) aurait pu évoluer cette saison en Belgique, à en croire le président du club sarde. Tommaso Giulini a en effet assuré que son joueur avait reçu énormément de sollicitations mais les avait refusées pour rester en Italie.

""Obert a refusé de grosses offres en janvier. Ce n'est pas un hasard si Anderlecht ou Cremonese vous appelle. Il aurait pu gagner deux ou trois fois plus là-bas mais il est resté", a déclaré Giulini aux médias italiens après le maintien de Cagliari en Serie A.

On sait que le RSCA va vouloir se renforcer en défense cet été, avec le départ à venir de Zeno Debast et la situation encore incertaine de Jan Vertonghen. Obert, défenseur central gaucher, n'a pas été un titulaire régulier toute la saison mais a cumulé 17 matchs et montré de belles choses.

Reste à voir si Jesper Fredberg gardera un oeil sur le joueur de Cagliari, évalué à 1,8 million d'euros. Adam Obert devrait en tout cas croiser la route des Diables Rouges cet été, puisqu'il devrait faire partie du groupe slovaque pour l'Euro 2024.