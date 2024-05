Protection en fil de fer barbelé, cagoules interdites : le titre attribué lors d'un derby...comme Anderlecht en 2007 ?

L'ambiance sera chaude au Jan Breydelstadion, mais aussi dans les environs. Les nerfs sont à vif chez les services de sécurité à l'approche du derby brugeois.

Au cours des dernières années, des incidents sont survenus à plusieurs reprises à l'occasion des matchs entre le Club et le Cercle de Bruges. "Les deux équipes ont un noyau dur et nous allons essayer de les maintenir séparés. Plus facile à dire qu'à faire", a déclaré le maire de Bruges, Dirk De Fauw, à De Ochtend.

Il faut dire que décrocher un titre à l'occasion du derby a de quoi faire encore un peu plus monter la tension entre les deux camps. Cela pourrait être une première depuis 2007 et la victoire d'Anderlecht contre le Brussels pour être officiellement sacré champion.

Un derby pas comme les autres

Cette après-midi, les services de police sont présents en masse : il est interdit d'apporter des bouteilles en verre ou des objets coupants ainsi que des feux d'artifice près du stade. Les deux clans de supporters seront également séparés par une zone de sécurité.

Cependant, beaucoup restent inquiets. De nombreux commerçants ont déjà pris des mesures préventives pour protéger leurs magasins. Un propriétaire de friterie a même installé du fil barbelé pour éviter que des supporters ne montent sur sa friterie.

"Il est également interdit de se couvrir le visage", a déclaré Dirk De Fauw. "Les personnes malintentionnées veulent se cacher des caméras. Pas de masques ni de cagoules, donc". Espérons que toute cette tension reste dans les limites de l'acceptable.