Fin de saison pour un joueur important de Liverpool

Mauvaise nouvelle pour Liverpool dans la dernière ligne droite en Angleterre. Thiago Alcantara ne jouera plus de la saison.

Thiago Alcantara (32 ans) peine à enchaîner les rencontres cette saison. Titulaire jusqu'en février, il avait alors subi une blessure à la hanche qui l'avait privé de 8 matchs de championnat. De retour depuis début avril, il a rechuté.

Et cette fois, il ne reviendra pas : Liverpool a annoncé que le milieu international espagnol allait être opéré à la hanche, et ne pourrait donc plus jouer cette saison. Les Reds devront aller chercher la Champions League sans leur métronome.