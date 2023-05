🎥 "Messi, fils de p*te" : les supporters du PSG furieux

Lionel Messi a vécu une semaine mouvementée. Le septuple Ballon d'Or a été suspendu par le PSG après un voyage en Arabie Saoudite, et est pris en grippe par ses supporters.

Ce mercredi, alors que le PSG suspendait Lionel Messi pour deux matchs suite à son voyage non-autorisé et pour raisons de sponsorisation en Arabie Saoudite, plusieurs supporters du PSG se sont rendus devant la Factory, le siège du club.

Cette fois, la cible des ultras parisiens était Lionel Messi, dont les supporters ont l'impression qu'il représente les "maux" du club cette saison - à savoir des joueurs peu concernés et déconnectés. L'Argentin, de son côté, ne devrait plus être parisien la saison prochaine. Et à entendre les "Messi, fils de p*te" qui retentissaient devant la Factory, ça ne déplaira pas à tout le monde...