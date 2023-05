La presse espagnole annonce une bonne nouvelle pour Eden Hazard...mais doit-on y croire, cette fois?

On avait pourtant juré qu'on ne nous y reprendrait plus. Mais ce vendredi encore, la presse espagnole nous fait espérer : Eden Hazard pourrait être titulaire ce samedi contre Getafe.

Eden Hazard n'a plus débuté un match de Liga depuis le 11 septembre dernier. À plusieurs reprises, la rumeur l'annonçait dans le onze de base du Real Madrid ; la dernière fois, c'était il y a une semaine, avant le match aller de Ligue des Champions contre Manchester City.

AS, souvent bien informé en ce qui concerne le Real Madrid, affirmait en effet qu'Eden débuterait à la Real Sociedad. Non seulement il n'en a rien été, mais Hazard n'est même pas monté au jeu. On s'est dit alors qu'on ne nous y prendrait plus.

Mais ce vendredi, rebelote : alors que le Real Madrid jouera la semaine prochaine le match le plus important de sa saison, à Manchester, Carlo Ancelotti devrait faire tourner...et Marca, cette fois, assure qu'Eden Hazard débutera contre Getafe ce samedi. On le croira quand on le verra...