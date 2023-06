Lionel Messi n'ira pas en Arabie Saoudite : il opte pour un autre défi après son départ du PSG !

La rivalité Messi-Ronaldo n'ira pas se terminer dans les sables et les pétrodollars de l'Arabie Saoudite. Alors que tout semblait indiquer un départ de Lionel Messi en Arabie Saoudite, où Al Hilal lui proposait 600 millions d'euros par an, le septuple Ballon d'Or a fait volte-face.

Le toujours très bien informé Fabrizio Romano a en effet lancé son célèbre "Here we go" ce mercredi, signifiant un transfert en passe d'être officialisé. Lionel Messi va rejoindre la MLS et l'Inter Miami, qui tentait de réussir ce tour de force depuis de nombreux mois déjà.

Dès la création de la franchise, dirigée par David Beckham, l'idée de faire venir une superstar, et si possible Lionel Messi, était bien présente. C'est donc chose faite : l'officialisation devrait tomber plus tard dans la soirée. Il s'agit bien sûr du plus gros coup de l'histoire de la MLS, qui peinait récemment à attirer de vraies superstars devant la concurrence d'autres championnats "exotiques".

🚨🚨 BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami



🇺🇸 Messi will play in MLS next season. No more chances for Barcelona despite trying to make it happen.



𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎#Messi #MLS pic.twitter.com/UYqemodrxk