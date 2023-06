Quel avenir pour Yannick Carrasco ? Le Barça, l'Atlético, l'Arabie : il répond à tout !

Yannick Carrasco pourrait bien quitter l'Atlético Madrid cet été. Le FC Barcelone a une option sur le Diable Rouge, qui ne fait cependant pas d'un départ une priorité.

Yannick Carrasco a peut-être réalisé sa meilleure saison sur le plan individuel avec l'Atlético Madrid. "On me le demande après chaque saison, cela dit", plaisante-t-il en conférence de presse. "J'essaie d'amener mon expérience au service de l'équipe, de faire ce que le coach me demande. Je choisis mieux mes actions avec l'expérience également".

Avec 10 buts et 5 assists en 44 matchs, Carrasco a paru libéré. "Quand vous jouez dans une équipe qui domine et qui vit une bonne saison, ça aide", reconnaît-il. "Mais on peut toujours évoluer, peu importe l'âge. J'ai aidé l'équipe au mieux".

© photonews

De quoi décrocher un transfert ? "J'ai encore un an de contrat à l'Atlético Madrid et je m'y sens bien. Maintenant, je suis encore jeune, j'ai bientôt 30 ans, je me sens frais. Qui sait ce qui peut se passer. Je me concentre sur l'équipe nationale désormais, mais je me sens heureux à l'Atlético, c'est sûr".

Le nombre de Diables susceptibles de changer de club cet été est en tout cas assez impressionnant. "Nous en parlons parfois entre nous le premier jour, oui, par curiosité. Mais ça n'a rien d'exceptionnel ; je crois que depuis le Covid, c'est fréquent que les joueurs arrivent en fin de contrat ou avec un an de contrat et changent de club, les habitudes ont changé".

Récemment, la destination en vogue, c'est l'Arabie Saoudite. Romelu Lukaku, notamment, se serait vu offrir un pont d'or pour y signer. Carrasco, lui, a déjà fait un choix financier par le passé, ce qui lui permet d'être peut-être plus serein sur ce plan. "C'est une question piège, ça", sourit le Colchonero quand nous lui en parlons.

La Chine n'était pas un choix purement financier

"La Chine n'était pas un choix purement financier. J'avais de gros soucis de genou, qui m'empêchaient de me sentir à l'aise sur un terrain, et je voulais pouvoir régler ça avant la Coupe du Monde afin d'arriver en forme", explique-t-il dans le détail. "Bien sûr, il y a un côté financier qui a rendu ce choix intéressant, mais ce n'était pas juste ça. Je savais que mon talent me permettrait de revenir en Europe après avoir réglé mes soucis".

Quant à l'Arabie Saoudite, il ne l'exclut pas forcément à l'avenir, sans vraiment le dire. "Beaucoup de gens y signent actuellement, et si on vous proposait à vous, journaliste, de signer là-bas pour bien plus que votre salaire actuel, vous ne refuseriez peut-être pas. On pense à la famille, l'après-carrière", conclut Yannick Carrasco avec honnêteté.