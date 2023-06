"C'est leur manière de faire" : Lionel Messi égratine le PSG pour expliquer son départ

Leo Messi est revenu sur son départ du Paris Saint-Germain. Il ne gardera pas un grand souvenir de son aventure parisienne.

Deux ans après son arrivée en grande pompe à Paris, le départ de Lionel Messi soulève un sentiment de gâchis au vu de la comparaison entre le standing de la pulga et les prestations de l'équipe durant son passage. Des regrets, le champion du monde en nourrit également : dans une interview pour beIN Sports, il revient sur les raisons de son départ.

Il décrit notamment son acclimatation difficile : "Je suis venu à Paris car j’appréciais le club et j’avais des amis dans le vestiaire. Je pensais que j’allais pouvoir m’adapter plus rapidement là-bas que dans n’importe quelle autre destination. L’adaptation a été difficile. Même si je connaissais beaucoup de gens dans le vestiaire, ça a été dur de m’adapter à cette nouvelle vie, surtout en arrivant si tard et sans préparation d’avant-saison. C’était un nouveau club, de nouveaux coéquipiers, un nouveau style de jeu, une nouvelle ville. Ça a été également difficile pour ma famille”.

La relation du septuple ballon d'or avec ses supporters a également été mouvementée : "C’était super au début, l’accueil a été génial. Mais après, une partie des supporters a commencé à me traiter différemment. Cela n’a évidemment pas été mon intention. Ce sont déjà des choses qui se sont déroulées par le passé avec Mbappé ou Neymar. C’est leur manière de faire”. S'il a également tenu à remercier les supporters qui l'ont soutenu jusqu'au bout, voilà des déclarations qui risquent de faire parler dans la capitale.