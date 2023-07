Thomas Meunier répond aux rumeurs l'envoyant au Club de Bruges !

Thomas Meunier va-t-il rejoindre le Club de Bruges ? C'était l'un des dossiers chauds de ces dernière semaines, mais le Diable Rouge a répondu.

Depuis plusieurs semaines, c'est très chaud entre Thomas Meunier et le Club de Bruges. Les Blauw & Zwart ont perdu Clinton Mata, et la priorité de Ronny Deila, à savoir Louis Patris, a rejoint le Sporting d'Anderlecht.

Bruges s'était alors tourné vers une vieille connaissance : Thomas Meunier, pour qui un contrat de trois saisons et un gros salaire de 4 millions aurait été mis sur la table. Le Club et Dortmund avaient discuté du transfert et trouvé un accord à hauteur de 3 millions d'euros et de divers bonus.

Mais Meunier a pris sa décision... et c'est non. Alors que le Borussia Dortmund a repris le chemin de l'entraînement, le Diable Rouge a déclaré à La Dernière Heure qu'il ne se sentait pas encore prêt, à 31 ans, à revenir en Jupiler Pro League. Une porte se referme donc pour Bruges alors qu'on la croyait grand ouverte...