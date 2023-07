L'épidémie de gastro dont le football belge se serait bien passé

Une bonne préparation peut être réduite à néant par un vulgaire virus intestinal. Le Racing Genk en a fait la malheureuse expérience à Genève hier soir.

Quelques jours après avoir battu Burnley 2-0, Genk semblait au-dessus du FC Servette lors de ce deuxième tour préliminaire de Ligue des Champions. Les Limbourgeois ont même ouvert le score grâce à Tolu Arokodare. Mais au lieu de faire le break, le Racing a subi, Maarten Vandevoordt a repoussé plusieurs ballons chauds mais a dû finalement s'avouer vaincu sur l'égalisation suisse.

De l'extérieur, la gestion du match de Genk peut sembler hasardeuse mais un élément inattendu est à prendre en compte. Après la rencontre, Wouter Vrancken a confié aux médias présents sur place que plusieurs cadres de l'équipe ont été affaiblis par une gastro-entérite.

"Bilal El Khannouss, Patrick Hrosovsky et Bryan Heynen étaient encore très malades cet après-midi. Ces gars voulaient jouer. C'est une explication au manque d'énergie dans l'entrejeu, qui a moins fait le lien et on a été plus fragile défensivement que d'habitude. Espérons que ce virus restera ici et que nous ne tomberons plus malades dans les prochains jours" a déclaré l'entraîneur, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. D'autres joueurs du noyau auraient également été victimes du virus intestinal.

Avant le match retour de la semaine prochaine à Genk, le Racing se déplace ce samedi au RWDM, une autre équipe malade...à sa manière. Il faudra surveiller l'évolution de la forme des joueurs infectés. Fort logiquement, aucun n'a réussi à finir la rencontre à Genève malgré leur importance dans l'équilibre de l'équipe.