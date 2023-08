Un Diable écarté de l'entraînement du côté de l'AC Milan

Divock Origi devrait quitter l'AC Milan. Le Diable Rouge ne s'entraînerait même plus avec l'équipe première.

Alors que la saison de Serie A reprendra dans deux semaines, Divock Origi ne devrait plus être un joueur de l'AC Milan d'ici là. Après une saison médiocre (36 matchs, 2 buts), l'attaquant arrivé l'été dernier de Liverpool ne fait plus partie des plans de Pioli.

Selon le reporter Antonio Vitiello, spécialiste de l'AC Milan, Divock Origi aurait désormais été écarté de l'entraînement chez les Rossoneri. Le club et le joueur cherchent donc une solution ; l'Arabie Saoudite avait été évoquée précédemment.

Divock Origi n'a jamais réussi à avoir un impact sur le jeu milanais, se retrouvant assez vite dans le rôle d'une doublure et ne saisissant pas sa chance quand il était titularisé. En sélection, il n'a plus été appelé depuis mars 2022, pour des matchs amicaux, et n'a plus marqué de but avec les Diables depuis... 2014.