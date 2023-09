Thierry Henry ne loupe pas ses grands débuts à la tête des Espoirs français

L'ancien adjoint de Roberto Martinez dirigeait son premier match à la tête de l'équipe de France espoir ce jeudi. Les Bleuets ont largement dominé le Danemark.

Sans poste depuis la fin de son contrat à l'Union Belge en tant qu'adjoint de Roberto Martinez, Thierry Henry avait été désigné à la succession de Sylvain Ripoll sur le banc des Espoirs français. Un nouveau défi comme entraîneur principal après des échecs à Monaco et à l'Impact Montréal.

Ce jeudi, Henry dirigeait son premier match, face à l'équipe du Danemark U21 dans le cadre d'un match amical. Et l'ancienne légende d'Arsenal n'a pas manqué ses débuts, les Bleuets l'emportant largement (4-1) face aux Danois.

La pression est grande sur les épaules de l'ex-T2 des Diables Rouges, puisqu'il a été nominé dans une optique claire : briller aux Jeux Olympiques, et attirer les regards vers les U21 français grâce à son nom et son aura. Ce lundi, ce sera un match de qualifications pour l'Euro U21 2025 au programme, en Slovénie.