🎥 Quand l'ancien de Courtrai Terem Moffi fait enrager Kylian Mbappé par son geste

Terem Moffi a été le grand homme de la victoire niçoise au PSG ce vendredi. Le Nigérian a ensuite enlevé son maillot pour célébrer, ce qui n'a pas plu au seigneur de ces lieux.

Auteur d'un doublé et d'une passe décisive dans l'antre du géant parisien, Terem Moffi était naturellement très heureux, et a décidé de célébrer son but de manière un peu provocante. L'ancien du KV Courtrai a enlevé son maillot et est allé le brandir devant les supporters du PSG.

Une attitude qui n'a pas plu à un Kylian Mbappé frustré. En bon seigneur du Parc des Princes, l'attaquant français est allé sermonner Moffi avec colère, et a demandé à l'arbitre de réagir, ce que ce dernier a fait.

Kylian Mbappé was very unhappy with Terem Moffi’s celebration of OGC Nice’s 3rd goal tonight as they beat PSG at the Parc des Princes. pic.twitter.com/qJXCSQE36T — Get French Football News (@GFFN) September 15, 2023

L'OGC Nice a infligé au PSG sa première défaite de la saison (2-3), Mbappé se chargeant des deux buts parisiens. Les Aiglons dépassaient ainsi Paris au classement, prenant la seconde place du championnat.