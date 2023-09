Toujours sans victoire, Vincent Kompany tire des enseignements positifs de la défaite à Newcastle

Les débuts en Premier League du promu Burnley restent compliqués.

Toujours sans victoire en Premier League, Vincent Kompany et Burnley repartent de St James Park sans aucun point, et restent bloqués en fond de classement.

Mais malgré la défaite (2-0) face à Newcastle, les Clarets auraient pu prendre l'avantage en première mi-temps à plusieurs reprises.

"On joue ces grands matches et parfois on a besoin d'un peu de chance et on doit saisir sa chance, ce sont les ingrédients dont on a besoin. Nous avons montré beaucoup de bonnes choses dans les aspects du jeu que les gens associent aux bonnes équipes", a expliqué Kompany sur le site des Clarets.

"Nous avons travaillé dur et très bien défendu, nous jouons contre une très bonne équipe, de plus ce n'est pas facile de venir à St James' Park. Je ne peux pas reprocher à l'équipe sa performance, j'ai trouvé que les gars se sont battus et ont fait preuve de caractère", poursuit le Belge.

"En tant que promu, nous débutons la saison contre Manchester City, Manchester United, Tottenham, Newcastle, Aston Villa et Chelsea. Mais nous avons été très bons contre Forest, nous avons montré une performance positive contre United et aujourd'hui encore. Contre Luton, tout le monde le sait, nous voulons obtenir un résultat", ponctue l'entraîneur de Burnley.