Kevin De Bruyne, Ballon d'Or aux yeux d'aucun votant !

Aucun des votants du Ballon d'Or n'a placé Kevin De Bruyne en tête de ses choix. Quelques uns l'ont cependant mis en seconde position.

Kevin De Bruyne (32 ans) a réalisé une année 2023 de folie, couronnée par un top 5 au Ballon d'Or (4e place). Le Belge paie des blessures récurrentes, une Coupe du Monde 2022 complètement manquée de la part des Diables Rouges et les statistiques ahurissantes de son coéquipier Erling Haaland, ce qui lui vaut d'être devancé par Messi, Haaland et Mbappé au classement.

Le détail des votes a été rendu public par l'organisateur France Football, et on y constate que De Bruyne n'a été placé en tête par aucun journaliste. Même le votant belge, Frédéric Larsimont du Soir, a voté pour Lionel Messi en 1 et Erling Haaland en 2, estimant cependant que KDB méritait le podium du Ballon d'Or.

De Bruyne a des fans dans certains pays

Les plus grands fans du médian de Manchester City et des Diables Rouges sont à retrouver au Danemark, au Cameroun, au Maroc et en Guinée Équatoriale : les journalistes de ces 4 pays sont les seuls à avoir placé De Bruyne à la seconde place de leurs votes.

Le vote le plus surprenant de toute la liste ? Peut-être celui du journaliste argentin, qui a sans aucune honte voté pour Lionel Messi, Julian Alvarez, Kylian Mbappé, Emiliano Martinez et Lautaro Martinez, soit 4 Argentins sur 5. On aimerait que de tels votes amènent un "blacklistage" automatique pour la suite.

Le journaliste ivoirien, lui, a fait dans le loufoque en votant pour Kylian Mbappé, Victor Osimhen, Rodri, Julian Alvarez et Lionel Messi, dans cet ordre. Mieux vaut en rire...