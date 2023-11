🎥 Quand un ancien de Pro League fait une Jérémy Doku

Ce mardi, la sélection A du Japon n'a fait qu'une bouchée de la Syrie. Une victoire nette et sans bavure, sur le très lourd score de 5 buts à 0.

L'ancien de Genk, Junya Ito, s'est fait plaisir, délivrant 3 assists en seulement 8 minutes en première mi-temps. Deux de ces assists étaient d'ailleurs pour l'ancien du Cercle de Bruges, Ayase Ueda. Une nouvelle grosse prestation pour Ueda, après son triplé face à Myanmar il y a quelques jours. Ito n'en restera pas là, délivrant même une nouvelle passe décisive en fin de match.

Koki Machida, joueur de l'Union Saint-Gilloise, est monté en cours de match. Tsuyoshi Watanabe (La Gantoise) était sur le banc du Japon.

Junya Ito showed a great performance on the right wing.



The person who turned the assist into a goal was again Ayase Ueda.



Junya Ito made 3 assists in a few minutes



Syria 0-3 Japan | 40'pic.twitter.com/MAqFJfCraj