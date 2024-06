Le Club de Bruges et La Gantoise à la lutte pour l'une des grandes révélations de la saison !

Jarne Steuckers est déjà parti vers Genk, Matte Smets va très probablement quitter le Stayen. Mais ce n'est pas tout : Mathias Delorge pourrait lui aussi signer dans un club du top belge.

Thorsten Fink a lancé de nombreux jeunes talents la saison dernière à Saint-Trond. Plusieurs d'entre eux devraient quitter STVV et évoluer dans un club du top belge la saison prochaine.

Comme l'explique le journaliste belge Sacha Tavolieri, Mathias Delorge serait dans le viseur de deux clubs. Wouter Vrancken aimerait le faire venir à La Gantoise. Le nouvel entraîneur des Buffalos était déjà un grand admirateur lorsque ce dernier évoluait à Genk.

Mais le Club Bruges montrerait également un fort intérêt. Ils ont d'ailleurs déjà pris contact avec l'entourage du milieu de terrain de 19 ans.

Delorge a encore un an de contrat à Saint-Trond et sa valeur marchande est estimée à 5 millions d'euros. Saint-Trond pourrait ainsi perdre tous ses jeunes talents d'un coup, mais aussi devenir considérablement plus riche.

Cependant, Jarne Steuckers avait une clause libératoire très peu élevée et il a été cédé dernièrement à Genk pour seulement 800 000 euros.