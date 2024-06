Thomas Delaney va-t-il rester à Anderlecht ? Il laisse un gros indice !

Thomas Delaney a été prêté cette saison à Anderlecht par le FC Séville. L'avenir du milieu de terrain danois est incertain.

Cette saison, Thomas Delaney a joué 25 rencontres, marquant 1 but et donnant deux assists. Il a manqué plusieurs matchs suite à des blessures.

Le Danois, très expérimenté, a été l'un des joueurs les plus importants du noyau de Brian Riemer. Prêté par Séville, il ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine.

Thomas Delaney sur le départ d'Anderlecht ?

En effet, Anderlecht pourrait décider de lever l'option d'achat incluse dans le contrat de prêt. Récemment, le directeur sportif Jesper Fredberg a expliqué que le club pourrait vouloir le garder.

Delaney n'exclut pas non plus un retour au Danemark, au FC Copenhague. Il a confirmé cela au journal danois Bold. "Oui, je maintiens ce que j'ai dit... Mais maintenant, c'est aussi de l'équipe nationale (et de l'Euro, nda) dont nous parlons", a-t-il déclaré.

Le joueur de 32 ans semblerait même impatient de retrouver son ancien club, où il avait failli signer l'année passée. "Oui, cela m'agace. J'aime le FC Copenhague. J'ai joué pour le FC Copenhague pendant 22-23 ans. C'est mon club de coeur."