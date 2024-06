Maxim De Cuyper sur le départ ? Le jackpot que le Club de Bruges pourrait toucher sur le Diable Rouge

De nombreux Diables Rouges auront encore un transfert en tête avant le début de l'Euro. Ce n'est pas le cas de Maxim De Cuyper, même si l'intérêt augmentera très probablement dans les semaines à venir.

Le latéral gauche de 23 ans du Club Bruges a de bonnes chances de commencer l'Euro en tant que titulaire, étant donné que de nombreux défenseurs ne pourront pas jouer le premier match - notamment Thomas Meunier.

De Cuyper est sous contrat avec les Blauw en Zwart jusqu'à mi-2026 et pour le moment, il n'y a aucune intention de le vendre. Cependant... il vient de réaliser une excellente saison et ira à l'Euro avec les Diables Rouges. Étant donné son âge et son profil, il attirera sans aucun doute l'attention d'équipes étrangères.

Sa valeur marchande est actuellement estimée à 9 millions d'euros par Transfermarkt, mais s'il réalise un bon tournoi, elle pourrait encore augmenter. Il se pourrait même qu'il reste titulaire tout au long du tournoi s'il performe bien.

Un transfert reste donc possible, mais le Club Bruges ne le laissera pas partir pour une bouchée de pain. Le Club pourrait toucher un véritable jackpot en cas de départ.

En prévision de la campagne de la Ligue des Champions, De Cuyper, produit de la jeunesse du Club, ne semble pas en instance de départ. Mais dans le cas contraire, Bruges devra trouver un remplaçant. Une liste de transferts potentiels a d'ailleurs déjà été dressée.