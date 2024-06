Lens et Will Still ont recalé un top club belge pour Ayanda Sishuba



Photo: © photonews

Ayanda Sishuba est considéré comme un grand talent. Il pourrait rester cette saison au RC Lens. L'éclosion d'Ayanda Sishuba se fait encore attendre. Le joueur de 19 ans, né à Tournai, n'a pas convaincu chez les Sang et Or. Pas de panique, cependant. Le milieu offensif est encore très jeune et possède une grande marge de progression. Lens l'a déjà fait jouer cette saison avec les A, comptabilisant 7 rencontres de Ligue 1 et 1 en Coupe de France. Son avenir est encore incertain, mais Lens pourrait le garder cet été. Selon les informations de Foot Mercato, le club lensois aurait refusé une offre de 3 millions d'euros par un club du "top 4 en Belgique". Lens en attendait plus. Foot Mercato continue en expliquant qu'un départ n'est donc pas à exclure. Sishuba s'entraînera d'abord sous les ordres de Will Still, avant qu'une décision ne soit prise quant à son avenir. Le journaliste belge Sacha Tavolieri explique que Sishuba devrait recevoir plus de temps jeu la saison prochaine s'il venait à rester à Lens. 🔴🟡Infos #RCLens :

🇧🇪 Ayanda Sishuba sera bien présent à la reprise des entraînements avec l’équipe A et devrait bénéficier de davantage de temps de jeu à partir de la saison prochaine avec les Sangs&Or. #mercato #Ligue1 pic.twitter.com/SgU6UhhVqp — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 11, 2024



