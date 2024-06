Pierre François rassure les fans du RFC Liège : "Je sais qu'il y a un certain bashing à propos des Américains dans le football en Belgique"

La saison 2024-2025 sera la première sous le régime américain, au RFC Liège. Pas de panique, toutefois, pour les supporters : le visage du Matricule 4 ne sera pas drastiquement changé... que du contraire.

Ce lundi 10 juin, Gaëtan Englebert et Pierre François se sont présentés devant la presse afin d'évoquer le début de mercato du RFC Liège, ainsi que, plus globalement, l'exercice 2024-2025 qui pointe progressivement le bout de son nez. Le directeur général des Sang & Marine a également évoqué les investisseurs américains, qui peuvent faire peur à certains supporters du Matricule 4, craignant de vivre ce que vivent les supporters du Standard sous la houlette de 777 Partners. Les choses sont, toutefois, bien différentes.

"L’année dernière a été spéciale, avec le retour dans le monde professionnel ainsi que le rachat, signé officiellement le 29 décembre 2023. Aujourd’hui, 85% du capital de la S.A. RFCL sont entre les mains de citoyens américains. Je sais qu’il y a un certain bashing à propos des Américains dans le football en Belgique. Je rappelle que ce ne sont pas des fonds d’investissement. Ils investissent leur propre épargne, ce qui est un élément divergeant particulièrement important."

Le RFC Liège ne changera pas drastiquement sous le régime américain

Si le club a déjà annoncé l'arrivée de Théo Pierrot, qui va remplacer un Reno Wilmots partant vers le Patro Eisden, le RFC Liège n'a pas encore été très actif, sur le marché des transferts. La priorité, pour le club, était de prolonger le staff. C'est chose faite... presque entièrement.

"J’ai estimé le plus urgent de pouvoir compter sur le renouvellement du staff, même s’il restait un an de contrat. Les contrats pour trois saisons ont été signés avec Gaétan (Englebert), Eric (Deflandre, T2) et Pierre (Drouguet, entraîneur des gardiens). Sébastien Huyghe est dans l’enseignement supérieur, il est dans la difficulté pour poursuivre les régimes que l’enseignement permet un certain temps, mais pas éternellement. Sur le terrain du préparateur physique, le dossier n’est pas clos." Une solution devra donc être trouvée, soit avec Sébastien Huyghe... soit avec quelqu'un d'autre.

Notre recrutement n'est pas terminé, mais le visage du club ne va pas changer"

"L'arrivée de Théo Pierrot ne termine pas le recrutement du club, mais l'équipe n’aura, toutefois, pas un visage tout à fait différent. Nos propriétaires américains sont des gens raisonnables, une qualité dans le monde du football. Il ne faut donc pas s’imaginer que nos charges vont augmenter drastiquement et que l’on va proposer un pont d’or à un joueur pour rejoindre le club. Notre visage ne va pas changer, tous ceux que nous voulions garder sont toujours là, un seul joueur nous quitte et il est déjà remplacé" a conclu Pierre François au sujet des nouveaux propriétaires, qui devront d'ailleurs proposer le nom du futur président avant la fin du mois.