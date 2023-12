Tragique : un supporter de Ligue 1 trouve la mort dans des évènements extrêmement violents

La rencontre de Ligue 1 entre le FC Nantes et l'OGC Nice ce samedi a été endeuillée par la mort d'un supporter nantais avant le coup d'envoi.

Le monde du football français est encore sous le choc après qu'un fan du FC Nantes ait été mortellement blessé ce samedi en marge de la rencontre à domicile face à l'OGC Nice.

Peu avant le début du match, "plusieurs véhicules VTC transportant des supporteurs niçois ont été pris à partie par des supporteurs du FC Nantes", explique le Procureur de la République à Nantes. L'un des fans nantais, membre du groupe ultra Brigade Loire, a été poignardé mortellement. Un chauffeur VTC a été placé en garde à vue dimanche.

Les marques de soutien et les réactions ont depuis afflué. Un évènement qui pose la question épineuse et de plus en plus insistante des supporters en déplacement dans les stades de Ligue 1. "Je ne peux pas imaginer comment on peut aller voir un match de foot, parfois en famille, et être entre la vie et la mort. C’est inconcevable", avait déclaré le coach de Nantes Jocelyn Gourvennec en après-match.